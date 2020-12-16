Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России

Сторона обвинения по делу о массовых убийствах на Майдане в 2014 году планирует инициировать процесс экстрадиции экс-президента Виктора Януковича из России в Украину.

Об этом сообщили в ходе заседания по рассмотрению ходатайства об избрании Януковичу меры пресечения в Печерском районном суде Киева. Сторона обвинения собирается направить соответствующий запрос.

— У ст. 575 Уголовного процессуального кодекса предусмотрено ходатайство о выдаче лица в Украину, то есть об экстрадиции. А такой вопрос сторона обвинения собирается инициировать. К нему обязательно прилагается копия постановления следственного судьи или суда о содержании лица под стражей, если выдача запрашивается для привлечения лица к уголовной ответственности, — сообщил прокурор.

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Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

Дело Януковича

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича, по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Апелляция отменила решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича, объяснив это тем, что такие действия нарушают требования уголовного процессуального закона.