Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії

Сторона обвинувачення у справі про масові вбивства на Майдані у 2014 році планує ініціювати процес екстрадиції екс-президента Віктора Януковича з Росії в Україну.

Про це повідомили під час розгляду клопотання про обрання Януковичу запобіжного заходу у Печерському районному суді Києва. Сторона звинувачення збирається направити відповідний запит.

– У ст. 575 Кримінального процесуального кодексу передбачене клопотання про видачу особи в Україну, тобто про екстрадицію. А таке питання сторона обвинувачення збирається ініціювати. До нього обов’язково додається копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення особи до кримінальної відповідальності, – повідомив прокурор.

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Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

Справа Януковича

16 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича, екс-президента-втікача, у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича, пояснивши це тим, що такі дії порушують вимоги кримінального процесуального закону.