Дела Майдана: суд разрешил спецрасследование в отношении экс-министра Захарченко

Печерский районный суд Киева 15 декабря оформил официальное разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, Захарченко обвиняется сразу по шести статьям УК Украины.

Сейчас скандальный экс-министр скрывается от следствия и суда.

Отмечается, что решение суда дает право стороне обвинения на досудебное расследование в отношении подозреваемого при его отсутствии — in absentia.

Дело Захарченко

Виталий Захарченко занимал пост главы МВД Украины в 2011-2014 годах, когда президентом был Виктор Янукович.

Его подозревают в создании и координировании преступных группировок, которые совершили ряд тяжких преступлений на Майдане в течение 18-20 февраля 2014 года, а также в организации террористического акта на улице Институтской 20 февраля.

Следствие получило доказательства того, что министр лично контролировал провокаторов, которые совершали нападения на участников Революции Достоинства.

Вскоре после побега из Украины, в апреле 2014 года Захарченко дал пресс-конференцию в Москве, на которой доложил о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Убийства митингующих в Киеве объединены в Дела Майдана. Количество свидетелей, закрепленных по делам, достигает 9 тыс.

Начиная с 2017 года, Виталия Захарченко разыскивает Interpol. В августе 2019 года он был заочно арестован украинским судом.