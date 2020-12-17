Геннадий Кернес — биография и подробности жизни

17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Факты ICTV подготовили биографию градоначальника.

Биография Кернеса

Геннадий Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове.

Получил высшее юридическое образование в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. Также закончил магистратуру по государственному управлению в Харьковском государственном экономическом университете.

В 1977 году начал работать на харьковском заводе Свет шахтера. Начиная с 1980 года, более 10 лет работал на различных государственных предприятиях Харькова.

Позже начал заниматься бизнесом, основал и руководил несколькими торговыми и производственными предприятиями.

В 1998 году впервые баллотировался в Харьковский городской совет. Был депутатом горсовета трех (III, IV, V) созывов.

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В 2006 году Кернес руководил избирательной кампанией кандидата на пост мэра Харькова Михаила Добкина, который одержал победу. В 2010 году Добкина назначили председателем Харьковской областной государственной администрации, Кернес же становится и. о. мэра города.

31 октября 2010 года его впервые избирают харьковским городским головой. Позже его переизбрали на этот же пост 25 октября 2015 года.

В третий раз Кернес победил на выборах мэра Харькова в 2020 году.

Был женат, отец троих детей.

Покушение на Кернеса

28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Во время пробежки по Белгородскому шоссе в него стреляли. Медикам удалось спасти его жизнь, однако после этого инцидента он был прикован к инвалидной коляске.

Смерть Кернеса от последствий Covid-19

В 2020 году Кернес заболел коронавирусом. Ему удалось преодолеть болезнь, однако позже она вызвала осложнения.

Мэр лечился в немецкой клинике, однако его состояние постоянно ухудшалось.

Подробнее о смерти Кернеса от коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Харьковский горсовет

Фото: Геннадий Кернес