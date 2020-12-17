Геннадий Кернес умер — реакция друзей

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря. Глава города скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике Шарите. Время и место его похороны пока не известны.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов написал, что он и его команда будут продолжать дело Кернеса.

— Пока могу сказать одно — я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил прочный фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе, — добавил Терехов.

Жена Кернеса Оксана Гайсинская и сын Родион написали о смерти мужа в социальных сетях.

— Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим. Больно очень, — заявила Гайсинский.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

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Бывший народный депутат Борис Колесников также написал на своей странице о смерти городского головы.

— Светлая память!

Михаил Добкин в эфире одного из телеканалов сказал, что теперь воспринимать Харьков без Кернеса будет очень трудно.

— Харьков осиротел, Кернес с 2006 года принимал участие в развитии первой столицы Украины. Воспринимать Харьков без привязки с Кернесом необычно больно и горько.

Многие пользователи соцсетей оставляют комментарии с соболезнованиями и отмечают, что Геннадий Кернес сделал для Харькова огромный вклад.



















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Смерть Геннадия Кернеса

17 декабря в немецкой больнице умер Геннадий Кернес. Товарищ Кернеса бизнесмен Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова умер из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.

В августе 2020 года у Кернеса подтвердили Covid-19, в результате чего у политика развилось двустороннее воспаление легких. 17 сентября его транспортировали в стабильно тяжелом состоянии в больницу Шарите в Берлине.

11 декабря состояние городского головы ухудшилось — у него отказали почки.