Геннадій Кернес – біографія і подробиці життя

17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Факти ICTV підготували біографію очільника міста.

Біографія Кернеса

Геннадій Кернес народився 27 червня 1959 року у Харкові.

Здобув вищу юридичну освіту у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого. Також закінчив магістратуру з державного управління у Харківському державному економічному університеті.

У 1977 році почав працювати на харківському заводі Світло шахтаря. Починаючи з 1980 року, понад 10 років працював на різних державних підприємствах Харкова.

Пізніше почав займатися бізнесом, заснував і керував кількома торговими і виробничими підприємствами.

У 1998 році вперше балотувався до Харківської міської ради. Був депутатом міськради трьох (III, IV, V) скликань.

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У 2006 році Кернес керував виборчою кампанією кандидата на пост мера Харкова Михайла Добкіна, який здобув перемогу. У 2010 році Добкіна призначили головою Харківської обласної державної адміністрації, Кернес ж стає в. о. мера міста.

31 жовтня 2010 року його вперше обирають Харківським міським головою. Пізніше його переобрали на цей же пост 25 жовтня 2015 року.

Втретє Кернес переміг на виборах мера Харкова у 2020 році.

Був одружений, батько трьох дітей.

Замах на Кернеса

28 квітня 2014 року на Кернеса було скоєно замах. Під час пробіжки на Білгородському шосе у нього стріляли. Медикам вдалося врятувати його життя, однак після цього інциденту він був прикутий до інвалідного візка.

Смерть Кернеса від наслідків Covid-19

У 2020 році Кернес захворів на коронавірус. Йому вдалося подолати хворобу, проте пізніше вона викликала ускладнення.

Мер лікувався у німецькій клініці, проте його стан постійно погіршувався.

Детальніше про смерть Кернеса від коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Харківська міськрада

Фото: Геннадій Кернес