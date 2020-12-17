В районе Авдеевки на Донбассе в результате снайперского выстрела был ранен украинский военнослужащий одной из механизированных бригад.

Он находится в больнице в стабильном состоянии. Украинская сторона в ответ на такие действия уже направила в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ специальную ноту.

— Украинской группой СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена ​​специальная нота в СММ ОБСЕ, — сообщила украинская делегация Трехсторонней контактной группы.

Читайте: С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 3 тыс. нарушений режима прекращения огня

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки боевики на Донбассе трижды открывали огонь. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток два обстрела зафиксировали вблизи Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировали одно нарушение прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы.