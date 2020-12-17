В районі Авдіївки на Донбасі в результаті снайперського пострілу було поранено українського військовослужбовця однієї з механізованих бригад.

Він перебуває у лікарні у стабільному стані. Українська сторона у відповідь на такі дії вже направила до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ спеціальну ноту.

– Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ, – повідомила українська делегація Тристоронньої контактної групи.

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Ситуація на Донбасі

За минулу добу бойовики на Донбасі тричі відкривали вогонь. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід два обстрілу зафіксували поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ зафіксували одне порушення припинення вогню недалеко від населеного пункту Шуми.