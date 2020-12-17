Питання повернення Донбасу та Криму є ключовим для України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав основними пріоритетами у політиці – встановлення миру, відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Про це він повідомив під час конференції з керівниками дипломатичних установ України.

– Ми протистоїмо гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності – це виклик усій цивілізованій спільноті.

За його словами, наразі також важливим залишається питання санкцій – РФ має понести юридичну відповідальність. Зеленський закликав послів залучити міжнародних партнерів до відновлення тимчасово окупованих територій.

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Також у промові Володимир Зеленський підкреслив важливість ініціативи Кримська платформа, яка сприятиме поверненню Криму до складу України.

Зеленський створив орган для вирішення проблем макробізнесу

16 грудня Володимир Зеленський повідомив про створення координаційної ради щодо питань макробізнесу. Завдання органу – напрацювати закони, що сприятимуть вирішенню проблем українських підприємців.

Хто очолить раду та увійде в її склад, дивіться на Фактах ICTV.