Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы для предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима.

Соответствующий законопроект №3890 поддержав 241 народный депутат.

Закон устанавливает финансовые санкции к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям за пропуск, допуск лица в общественные здание или в общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты.

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Согласно принятому закону предприятие, учреждение, организация, гражданин — субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от 3 400 до 5 100 грн.

Закон дает предпосылки к более ответственному отношению бизнеса к карантина; разрешает улучшить ситуацию с распространением коронавируса.

Составлять постановления о наложении штрафов и применение финансовых санкций будут уполномоченные должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 грн.

Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тыс. грн.