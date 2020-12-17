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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Від 3,4 тис. грн: Рада підтримала штрафи для підприємців за допуск людей без масок

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи для підприємців, підприємств, установ і організацій за недотримання відвідувачами громадських будівель маскового режиму.

Відповідний законопроект №3890 підтримав 241 народний депутат.

Закон встановлює фінансові санкції до підприємств, підприємців, установ, організацій за пропуск, допуск особи в громадські будівлі або в громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту.

Відповідно до закону, підприємство, установа, організація, громадянин – суб’єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 грн.

Читайте: Де та на скільки можуть оштрафувати за відсутність маски 

Закон дає передумови до більш відповідального ставлення бізнесу до карантину; дозволяє поліпшити ситуацію з поширенням коронавірусу.

Складати постанови про накладення штрафів та застосовувати фінансові санкції будуть уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 грн.

Раніше розмір штрафів за порушення будь-яких правил карантину сягав від 17 до 34 тис. грн.

Фото: Dreamstime

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