Когда в Украине начнут штрафовать за отсутствие маски?
19 ноября президент Украины подписал закон, который предусматривает штраф за пребывание в общественном месте или транспорте без правильно надетой маски. Закон вступает в силу на следующий день после публикации в газете Голос Украины, то есть 21 ноября 2021 года.
Какая сумма штрафа за неношение маски?
Сумма штрафа за пренебрежение средствами защиты колеблется от 170 до 255 грн. Все будет зависеть от тяжести нарушения: маска отсутствует вовсе или просто не правильно надета.
Какую маску нужно использовать?
Можно использовать одноразовую или многоразовую медицинскую маску, а также респираторы. Они делятся на три типа: FFP1 (менее эффективные), FFP2 (средний уровень защиты) и FFP3 (высокий уровень защиты).
Министерство здравоохранения рекомендует использовать респираторы класса FFP2 или FFP3 при контакте с людьми, которые могут быть больными Covid-19.
Как должна быть надета защитная маска?
Где нужно носить маски?
Закон предусматривает штрафы за неношение масок в общественных местах и транспорте.
Общественное место — это часть любого здания, сооружения, которая в свободном доступе открыта для населения. Это могут быть подъезды, подземные переходы, стадионы, лифты, детские площадки, парки, скверы, общежития, аэропорты, вокзалы, учреждения культуры и общественного питания или административные здания.
Кто будет штрафовать граждан?
Налагать штрафы смогут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.
За отсутствие маски полиция сможет штрафовать нарушителя прямо на месте.
На улице также нужна маска?
Де-юре в этом нет необходимости, но де-факто на улице расположено очень много общественных мест, и вы не всегда можете знать, что идете именно там (например парк, сквер или 50-метровая зона возле храма), а следовательно вам могут выписать штраф .
— Мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение общественное место, — отметили в Кабмине.
И заметим, что штрафы не будут применяться к несовершеннолетним.