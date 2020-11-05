Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины одобрил проект закона №3891 о предотвращении распространения коронавирусной болезни. В нем авторы предлагают ввести штрафы за пребывание без средств индивидуальной защиты в общественных местах, сооружениях и транспорте.

Решение поддержали 14 членов комитета и приняли 4 ноября. За отсутствие масок в соответствующих местах людям грозит штраф от 170 до 225 грн.

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Документ предложил рассмотреть председатель правоохранительного комитета Денис Монастырский. Верховная Рада еще дважды вернется к законопроекту.

Суть законопроекта

Министр охраны здоровья Максим Степаном отметил, что проект закона приняли, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди населения.

Люди должны носить защитные маски, которые покрывают нос и рот, в общественных местах, сооружениях, транспорте пока действует карантин. Власть продлила карантинные меры до 31 декабря 2020 года.

Правительство определило сумму штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов. Степанов утверждает, что составлять протокол и штрафовать могут на месте совершения административного нарушения с помощью безналичных платежных устройств.

Согласно проекту закона теперь работники полиции, епидконтроля и органы местного самоуправления могут штрафовать за нарушение порядка. Раньше деньги с нарушителей взимал суд.

В метро Киева усиливают карантинный контроль

В столице власть усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. На входе в метро будет дежурить муниципальная стража, смотреть, чтобы все были в масках. Без масок пассажиров не будут впускать.

По состоянию на 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровели — 8 378 человек, умерло — 193.

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