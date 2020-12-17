Зеленский, Кличко и Гройсман: тройка политиков с самым высоким доверием не изменилась

По данным исследования социологической группы Рейтинг, в Украине в декабре тройка политиков с наибольшим доверием среди граждан не изменилась.

Ее, как и в ноябре, формируют президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и премьер-министр (2016-2019 годов) Владимир Гройсман. При этом Владимир Гройсман — единственный политик рейтинга, который сейчас не занимает общегосударственных должностей, но уровень доверия к нему растет. Сейчас он составляет 29%.

В июле 2019 года Владимиру Гройсману доверяли 22% респондентов. Около 13% высказывались за сохранение за ним должности премьер-министра Украины после проведения прошлогодних парламентских выборов.

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Поддерживают ли украинцы новогодний локдаун

Согласно исследованию социологической группы Рейтинг, почти 60% украинцев поддерживают новогодний локдаун. 40% высказались против него. В то же время 55% граждан намерены сделать прививки от коронавируса.