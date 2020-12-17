Зеленський, Кличко та Гройсман: трійка політиків з найвищою довірою не змінилася

За даними досліджень Соціологічної групи Рейтинг в Україні в грудні трійка політиків з найбільшою довірою серед громадян не змінилася.

Її, як і в листопаді, формують президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко та прем’єр-міністр (2016-2019 років) Володимир Гройсман. Водночас Володимир Гройсман – єдиний політик рейтингу, який наразі не обіймає загальнодержавних посад, але рівень довіри до нього зростає. Наразі він становить 29%.

У липні 2019 року Володимиру Гройсману довіряли 22% респондентів. Близько 13% висловлювалися за збереження за ним посади прем’єр-міністра України після проведення минулорічних парламентських виборів.

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Чи підтримують українці новорічний локдаун

Відповідно до дослідження соціологічної групи Рейтинг, майже 60% українців підтримують новорічний локдаун. 40% висловилися проти нього. Водночас 55% громадян мають намір зробити щеплення від коронавірусу.