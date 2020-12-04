PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Только 19% украинцев доверяют министру Степанову — опрос

19% украинцев доверяют главе Министерства здравоохранения Максиму Степанову, а 34% выразили недоверие. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

При этом доверие к министерству чувствует 33% населения, а 54% — не доверяют. Больше всего опрошенные полагаются на Всемирную организацию здравоохранения — уверенность в ней выразили 47%.

Кроме того:

  • украинскому доктору Евгению Комаровскому доверяет 66% респондентов;
  • Ульяне Супрун — 15%;
  • к главному санитарному врачу Виктору Ляшко выразили доверие 32%;
  • инфекционисту Ольге Голубовской доверяет 20% украинцев.

Читайте: Минздрав предложит ввести трехнедельный локдаун в Украине в начале января

Национальной службе здоровья доверяют 24%, а почти треть населения вообще не знает о ее существовании. На Центр общественного здоровья возлагается 21% опрошенных, а 38% испытывают недоверие.

Опрос проводился социологической группой Рейтинг с 27 ноября по 1 декабря. Респонденты — граждане Украины в возрасте от 18 лет. Вероятность погрешности — не более 2,8%.

Поддерживают ли украинцы локдаун

Согласно соцопросу, 58% украинцев поддерживают усиление карантина во время новогодних праздников. Однако 40% населения настроены против него. В то же время более 40% поддерживают карантин выходного дня.

Источник: Рейтинг

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка