Только 19% украинцев доверяют министру Степанову — опрос

19% украинцев доверяют главе Министерства здравоохранения Максиму Степанову, а 34% выразили недоверие. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

При этом доверие к министерству чувствует 33% населения, а 54% — не доверяют. Больше всего опрошенные полагаются на Всемирную организацию здравоохранения — уверенность в ней выразили 47%.

Кроме того:

украинскому доктору Евгению Комаровскому доверяет 66% респондентов;

Ульяне Супрун — 15%;

к главному санитарному врачу Виктору Ляшко выразили доверие 32%;

инфекционисту Ольге Голубовской доверяет 20% украинцев.

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Национальной службе здоровья доверяют 24%, а почти треть населения вообще не знает о ее существовании. На Центр общественного здоровья возлагается 21% опрошенных, а 38% испытывают недоверие.

Опрос проводился социологической группой Рейтинг с 27 ноября по 1 декабря. Респонденты — граждане Украины в возрасте от 18 лет. Вероятность погрешности — не более 2,8%.

Поддерживают ли украинцы локдаун

Согласно соцопросу, 58% украинцев поддерживают усиление карантина во время новогодних праздников. Однако 40% населения настроены против него. В то же время более 40% поддерживают карантин выходного дня.