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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Госбюджет, НАПК и поддержка бизнеса: Зеленский записал новое обращение

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в котором рассказал о работе и победах Украины в 2020 году.

Он рассказал о госбюджете на 2021 год, поблагодарил всех, благодаря кому были возвращены полномочия НАПК и внедрены программы по поддержке украинских граждан и бизнеса во время пандемии, а также поздравил всех с наступающим Святым Николаем. 

Глава страны отреагировал на принятие Верховной Радой Государственного бюджета на 2021 год. 

— Мы продолжаем ломать старые традиции. Оказывается, что можно принять бюджет вовремя, – заявил Зеленский.

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