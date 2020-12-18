Госбюджет, НАПК и поддержка бизнеса: Зеленский записал новое обращение

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в котором рассказал о работе и победах Украины в 2020 году.

Он рассказал о госбюджете на 2021 год, поблагодарил всех, благодаря кому были возвращены полномочия НАПК и внедрены программы по поддержке украинских граждан и бизнеса во время пандемии, а также поздравил всех с наступающим Святым Николаем.

Глава страны отреагировал на принятие Верховной Радой Государственного бюджета на 2021 год.