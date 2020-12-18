Зеленский подписал закон о социальной защите во время карантина

Президент Владимир Зеленский 18 декабря подписал закон об усилении социальной защиты населения на период действия карантина во время коронавируса.

Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина предусматривает усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности в условиях принятия необходимых противоэпидемических мероприятий.

Согласно документу, получить помощь могут частично безработные застрахованные люди, если они потеряли доход из-за карантина, а также граждане, которые получают пенсии.

— Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с получением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина, — отметили в ОПУ.

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Документ также предоставит гражданам, освобожденным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг для получения и повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Верховная Рада назначила нового министра по делам ветеранов

Юлия Лапутина стала новым министром по делам ветеранов. Это решение поддержали 248 нардепов 18 декабря.

Лапутина работала заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.