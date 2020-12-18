Держбюджет, НАЗК та підтримка бізнесу: Зеленський записав нове звернення

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, в якому розповів про роботу і перемоги України у 2020 році.

Він розповів про держбюджет на 2021 рік, подякував усім, завдяки кому були повернуті повноваження НАЗК та запроваджені програми з підтримки українських громадян і бізнесу під час пандемії, а також привітав усіх зі Святим Миколаєм.

Очільник країни відреагував на ухвалення Верховною Радою Державного бюджету на 2021 рік.

– Ми продовжуємо ламати старі традиції. Виявляється, що можна ухвалювати бюджет вчасно, – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що у бюджеті на 2021 рік на українську медицину передбачено 160 млрд грн – це найбільша сума за всі часи незалежності.

Читайте: Зеленський підписав закон про соціальний захист під час карантину

Також президент країни повідомив, що Україна буде вакцинувати від коронавірусу громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

– Першими вакцину отримають наші медики і військові, а також соцпрацівники, педагоги, люди старше 60 років. Звичайно, у план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій, – зазначив Зеленський.

Парламент ухвалив документ про держбюджет 2021

Законопроект про державний бюджет України нардепи ухвалили 15 грудня. Документ підтримало 289 парламентарів.

Відповідно до нього, ВВП у 2021 році становитиме 4 505,9 млрд грн. Детальніше про видатки державного бюджету 2021 читайте на Фактах ICTV.