Зеленський підписав закон про соціальний захист під час карантину

Президент Володимир Зеленський 18 грудня підписав закон про посилення соціального захисту населення на період дії карантину під час коронавірусу.

Закон Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину передбачає посилення соціального захисту та підтримки громадян, зокрема в умовах вжиття необхідних протиепідемічних заходів.

Згідно з документом, отримати допомогу можуть частково безробітні застраховані люди, якщо вони втратили дохід через карантин, а також громадяни, які отримують пенсії.

– Законом урегульовано окремі процедурні питання, пов’язані з набуттям і підтвердженням особою статусу безробітного, а також одержанням допомоги з безробіття на період дії карантину, – зазначили в ОПУ.

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Документ також надасть громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності.

Верховна Рада призначила нового міністра у справах ветеранів

Юлія Лапутіна стала новим міністром у справах ветеранів. Це рішення підтримали 248 нардепів 18 грудня.

Лапутіна працювала заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.