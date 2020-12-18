Юлія Лапутіна – новий міністр у справах ветеранів

Юлія Лапутіна стала новим міністром у справах ветеранів.

За призначення керівника Міністерства у справах ветеранів Верховна Рада проголосувала 18 грудня.

– Усі категорії ветеранів, які доклали зусиль для захисту нашої держави, повинні отримувати гідний захист, – заявила Лапутіна, виступаючи перед народними депутатами, і додала, що має попрацювати в міністерстві, щоб більш фахово відповідати про те, як планується вирішення питання ветеранів.

Читайте: Комітет Ради відхилив кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

Біографія Юлії Лапутіної

Юлія Лапутіна, яка народилася 1967 року в Києві – друга жінка-генерал в історії незалежної України. Вона має звання генерал-майора Служби безпеки України.

Заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.

Після звільнення Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію Краматорськ — це Україна, яку підхопили в інших містах.

Відставка Бессараба

16 грудня народні депутати підтримали відставку голови Мінветеранів Сергія Бессараба, який очолював відомство з березня 2020 року.

За відставку Бессараба проголосував 251 нардеп.