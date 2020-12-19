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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Российские наемники на Донбассе обстреляли Авдеевку

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Так, вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. Трижды противник нарушил режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки.

Для провокации наших воинов сначала применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии — стрелковое оружие. На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

Читайте: С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 3 тыс. нарушений режима прекращения огня

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ 9 декабря обнародовала план действий для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и восстановления мира.

Украина планирует освободить удерживаемых лиц, обеспечить полный и безусловный допуск международных организаций, открыть функционирование пунктов пропуска через линию разграничения.

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