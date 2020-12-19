За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Так, вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. Трижды противник нарушил режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки.

Для провокации наших воинов сначала применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии — стрелковое оружие. На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

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С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ 9 декабря обнародовала план действий для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и восстановления мира.

Украина планирует освободить удерживаемых лиц, обеспечить полный и безусловный допуск международных организаций, открыть функционирование пунктов пропуска через линию разграничения.