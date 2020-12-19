За минулу добу, 18 грудня, в районі проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Так, поблизу Водяного на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. Тричі противник порушив режим припинення вогню і неподалік Авдіївки.

Для провокації наших воїнів спочатку застосували ручний протитанковий і підстовбурний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю. На інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає.

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З початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Врегулювання конфлікту на Донбасі

Українська делегація в ТКГ 9 грудня оприлюднила план дій для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та відновлення миру.

Україна планує звільнити утримуваних осіб, забезпечити повний та безумовний допуск міжнародних організацій, відкрити функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування.