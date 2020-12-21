Экс-директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко подал электронную декларацию на должность замминистра энергетики и угольной промышленности Украины.
Декларация чиновника опубликована в Едином Госреестре.
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Согласно ей, в 2019 году в Нафтогазе Витренко заработал 53,25 млн грн. Также он получил 2,22 млн в качестве главы наблюдательного совета Укрнафты.
Витренко также принадлежит компания AYA Securities (Киев).
Рада не назначила Юрия Витренко первым вице-премьером
Юрия Витренко не назначили первым вице-премьером Украины и министром энергетики. Верховная Рада не поддержала его кандидатуру 17 декабря.
За соответствующее решение проголосовали 186 депутатов — такого количества недостаточно для назначения на должность.
Источник: Декларация Юрия Витренко