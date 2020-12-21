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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Вітренко подав декларацію на заступника голови Міненерго

Екс-директор Нафтогазу України Юрій Вітренко подав електронну декларацію на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Декларація чиновника опублікована в Єдиному Державному реєстрі.

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Згідно з нею, у 2019 році в Нафтогазі Вітренко заробив 53,25 млн грн. Також він отримав 2,22 млн як голова наглядової ради Укрнафти.

Вітренко також володіє компанією AYA Securities (Київ).

Рада не призначила Юрія Вітренка першим віце-прем’єром

Юрія Вітренка не призначили першим віце-прем’єром України та міністром енергетики. Верховна Рада не підтримала його кандидатуру 17 грудня.

За відповідне рішення проголосувало 186 депутатів – такої кількості недостатньо для призначення на посаду.

Джерело: Декларація Юрія Вітренка

Фото: УНІАН

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