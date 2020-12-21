Екс-директор Нафтогазу України Юрій Вітренко подав електронну декларацію на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України.
Декларація чиновника опублікована в Єдиному Державному реєстрі.
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Згідно з нею, у 2019 році в Нафтогазі Вітренко заробив 53,25 млн грн. Також він отримав 2,22 млн як голова наглядової ради Укрнафти.
Вітренко також володіє компанією AYA Securities (Київ).
Рада не призначила Юрія Вітренка першим віце-прем’єром
Юрія Вітренка не призначили першим віце-прем’єром України та міністром енергетики. Верховна Рада не підтримала його кандидатуру 17 грудня.
За відповідне рішення проголосувало 186 депутатів – такої кількості недостатньо для призначення на посаду.
Джерело: Декларація Юрія Вітренка