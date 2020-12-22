Впродовж минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

За даними штабу ООС, неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів бойовики відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне. Їх оперативно доставили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу. Стан їхнього здоров’я – задовільний, – повідомили у штабі.

Окрім того, біля населеного пункту Водяне на Приазов’ї противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.

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На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На усій лінії розмежування спостерігається тиша.

Поранення цивільного на Донбасі

21 грудня російські окупанти поранили цивільного на Донбасі. Чоловік на тракторі повертався з поля, коли вороже військо поцілило у транспортний засіб з станкового протитанкового гранатомета.

У результаті трьох пострілів трактор було знищено, а водій отримав поранення. Українські бійці одразу прибули на місце події, надали постраждалому першу медичну допомогу та відвезли до лікарні.