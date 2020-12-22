Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, какие законопроекты планируется вынести на рассмотрение в Верховной Раде в январе 2021 года.

Об этом он сообщил во время итоговой пресс-конференции 2020-й: монобольшинство в год коронакризиса, которая состоялась 22 декабря.

— Мы значительные реформы в 2020 году отложили, но хотим в январе вернуться и ударным темпом это принять. Это амнистия капитала, так называемая налоговая амнистия, это создание бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ, — отметил Давид Арахамия.

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Кроме того, планируется принятие во втором чтении законопроекта о локализации. Однако сейчас этому мешает сопротивление со стороны европейских партнеров.

— Учитывая настроения в зале, мы все же проголосуем за локализацию и будем иметь преференции для украинских компаний для того, чтобы в сфере машиностроения они имели привилегии, — добавил Давид Арахамия.

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Победы Украины в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о победах Украины в 2020 году.

Среди них — принятие госбюджета на 2021 год, возвращение полномочий НАПК и внедрение программ по поддержке украинских граждан и бизнеса во время пандемии.

Подробнее об итогах 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Слуга народа