Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, які законопроекти планується винести на розгляд у Верховній Раді у січні 2021 року.

Про це він повідомив під час підсумкової прес-конференції 2020-й: монобільшість у рік коронакризи, яка відбулася 22 грудня.

– Ми значні реформи у 2020 році відклали, але хочемо у січні повернутися і ударним темпом це ухвалити. Це амністія капіталу, так звана податкова амністія, це створення бюро економічної безпеки, це законопроект про реформу СБУ, – зазначив Давид Арахамія.

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Крім того, планується ухвалення у другому читання законопроекту про локалізацію. Однак нині цьому заважає супротив з боку європейських партнерів.

– Враховуючи настрої у залі, ми все ж таки проголосуємо за локалізацію й будемо мати преференцію для українських компаній для того, щоб у сфері машинобудування вони мали привілеї, – додав Давид Арахамія.

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Перемоги України у 2020 році

Президент України Володимир Зеленський розповів про перемоги України у 2020 році.

Серед них – ухвалення держбюджету на 2021 рік, повернення повноважень НАЗК та запровадження програм з підтримки українських громадян і бізнесу під час пандемії.

Детальніше про підсумки 2020 року читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Слуга народу