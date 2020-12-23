Был готов умереть в самолете: Фукс рассказал о последних месяцах жизни Кернеса

Геннадий Кернес не хотел покидать Харьков для госпитализации в Берлине из-за коронавируса. Он тяжело переносил одиночество в клинике и хотел вернуться домой.

Об этом в одном из интервью рассказал близкий друг бывшего мэра Харькова, бизнесмен Павел Фукс.

— Он был готов умереть в самолете, но в Харькове. Лишь бы не оставаться одному. Сначала к нему пускали всего на час.

Павел Фукс подчеркнул, что для Кернеса было важно показать, что он не боится пандемии Covid-19.

— Геннадий боролся за то, чтобы работало метро, ​​бизнес, чтобы город не останавливался. Из-за этого он и пострадал.

Бизнесмен вспомнил, что большое количество харьковчан и гостей города собрались на торжественное открытие фонтана, посвященного дню Харькова 23 августа, где присутствовал и Геннадий Кернес.

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Также стало известно, что заразить коронавирусом мэра Харькова могла его домработница.

— Действительно, говорят, что это она. Ходила вокруг, кашляла в маске. Гена был в этом плане достаточно беззаботным. Выходил на улицу абсолютно без маски.

Павел Фукс объяснил, почему с момента госпитализации не было ни одного фото с Кернесом. О том, что умирает, он начал задумываться только в последние дни.

— Он очень рефлексировал по поводу своей внешности, ему все фото не нравились. Он их по сто раз пересматривал, отбирал. Он очень щепетильно относился к этому.

Геннадий Кернес умер

О том, что Геннадий Кернес умер, стало известно утром 17 декабря. Трагической новостью поделился его близкий друг Павел Фукс.

Кернес умер в Германии. Политик проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике Шарите. На днях, 11 декабря, появилась информация, что у него отказала вторая почка.

Геннадий Кернес умер в 61-летнем возрасте. В начале ноября его официально переизбрали мэром Харькова.

Многие политики выразили соболезнования семье Геннадия Кернеса. Сейчас решается, каким образом будет осуществляться передача всех полномочий мэра Харькова.