Був готовий померти в літаку: Фукс розповів про останні місяці життя Кернеса

Геннадій Кернес не хотів покидати Харків для госпіталізації в Берліні через коронавірус. Він важко переживав самотність у клініці та хотів повернутися додому.

Про це в одному з інтерв’ю розповів близький друг колишнього мера Харкова, бізнесмен Павло Фукс.

– Він був готовий померти в літаку, але у Харкові. Аби тільки не залишатися одному. Спочатку до нього пускали лише на годину.

Павло Фукс підкреслив, що для Кернеса було важливо показати, що він не боїться пандемії Covid-19.

– Геннадій боровся за те, щоб працювало метро, ​​бізнес, щоб місто не зупинялося. Через це він і постраждав.

Бізнесмен пригадав, що велика кількість харків’ян та гостей міста зібралася на урочисте відкриття фонтану, присвяченого дню Харкова 23 серпня, де був присутній і Геннадій Кернес.

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Також стало відомо, що заразити коронавірусом мера Харкова могла його хатня робітниця.

– Справді, кажуть, що це вона. Ходила навкруги, кашляла в масці. Гена був в цьому плані досить безтурботним. Виходив на вулицю абсолютно без маски.

Павло Фукс пояснив, чому з моменту госпіталізації не було жодного фото з Кернесом. Про те, що помирає, він почав задумуватися лише в останні дні.

– Він дуже рефлексував з приводу своєї зовнішності, йому все фото не подобалися. Він їх по сто разів переглядав, відбирав. Він дуже педантично ставився до цього.

Геннадій Кернес помер

Про те, що Геннадій Кернес помер, стало відомо вранці 17 грудня. Трагічною новиною поділився його близький товариш Павло Фукс.

Кернес помер у Німеччині. Політик проходив лікування від коронавірусу у берлінській клініці Шаріте. Днями, 11 грудня, з’явилася інформація, що у нього відмовила друга нирка.

Геннадій Кернес помер у 61-річному віці. На початку листопада його офіційно було переобрано міським головою Харкова.

Чимало політиків висловили співчуття родині Геннадія Кернеса. Наразі вирішується, в який спосіб буде здійснюватися передача усіх повноважень мера Харкова.