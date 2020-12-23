Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение самоизоляции или обсервации.

Теперь такое нарушение влечет за собой штраф в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом штраф составит от 3 400 грн до 8 500 грн.

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— Нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, — говорится в постановлении правительства.

Далее законопроект передадут в Раду и она примет окончательное решение.

Штрафы для предпринимателей

17 декабря Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы для предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима.

Закон устанавливает финансовые санкции к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям за пропуск, допуск лица в общественные здание или в общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты.