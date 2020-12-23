В Украину вернули военного, который 5 дней был в плену оккупантов

В Украину вернули военнослужащего ВСУ, который находился в плену российских оккупантов пять дней. Младший сержант Пупко Александр Иванович вернулся с временно неподконтрольной территории 23 декабря.
Это удалось благодаря содействию Гуманитарной группы в Трехсторонней контактной группе.
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Вражеское войско взяло в плен украинского военного
Об исчезновении украинского бойца Александра Пупка в зоне проведения операции объединенных сил стало известно 17 декабря. Его не видели после выполнения задания.
Впоследствии стало известно, что военного ВСУ забрали в плен российско-оккупационные войска. Об этом в штабе ООС сообщили только 21 декабря.
В этот же день двое украинских военных получили огнестрельное ранение.
Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе