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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украину вернули военного, который 5 дней был в плену оккупантов

В Украину вернули военнослужащего ВСУ, который находился в плену российских оккупантов пять дней. Младший сержант Пупко Александр Иванович вернулся с временно неподконтрольной территории 23 декабря.

Это удалось благодаря содействию Гуманитарной группы в Трехсторонней контактной группе.

В Украину вернули военного, который 5 дней был в плену оккупантов

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Вражеское войско взяло в плен украинского военного

Об исчезновении украинского бойца Александра Пупка в зоне проведения операции объединенных сил стало известно 17 декабря. Его не видели после выполнения задания.

Впоследствии стало известно, что военного ВСУ забрали в плен российско-оккупационные войска. Об этом в штабе ООС сообщили только 21 декабря.

В этот же день двое украинских военных получили огнестрельное ранение.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе

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