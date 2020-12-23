До України повернули військового, який 5 днів був у полоні окупантів

До України повернули військовослужбовця ЗСУ, який знаходився у полоні російських окупантів п’ять днів. Молодший сержант Пупко Олександр Іванович повернувся з тимчасово непідконтрольної території 23 грудня.

Це вдалося завдяки сприянню Гуманітарної групи в Тристоронній контактній групі.

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Вороже військо забрало у полон українського військового

Про зникнення українського бійця Олександра Пупка у зоні проведення Операції об’єднаних сил стало відомо 17 грудня. Його не бачили після виконання завдання.

Згодом стало відомо, що військового ЗСУ забрали у полон російсько-окупаційні війська. Про це у штабі ООС повідомили лише 21 грудня.

У цей же день двоє українських військових отримали вогнепальне поранення.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі