Кернес умер: все, что известно о смерти мэра Харькова

Украинский политический деятель и мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря. Из-за трагедии в городе объявлен трехдневный траур. Все, что известно о смерти Кернеса, собрали Факты ICTV.

Смерть Кернеса

Геннадий Кернес умер 17 декабря в Германии. У мэра Харькова диагностировали коронавирус, ему удалось побороть болезнь, однако впоследствии она вызвала осложнения. После ухудшение самочувствия в сентябре его госпитализировали в клинику Шарите, что в Берлине. 11 декабря у политика отказали обе почки.

Где и когда состоятся похороны

Похороны Геннадия Кернеса состоится примерно 22-24 декабря. Прощание с умершим устроят на территории Харьковского Национального театра оперы и балета, отпоют Кернеса в Благовещенском соборе. Церемония прощания продлится около четырех часов.

Кто вместо Кернеса будет управлять городом

В соответствии с законодательством, обязанности мэра Харькова после смерти Кернеса должен выполнять секретарь городского совета Игорь Терехов.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не проголосуют на внеочередных выборах харьковского городского головы.

Когда будут выборы

Секретарю городского совета нужно подать в Верховную Раду ходатайство о назначении выборов в течении 15 дней. На рассмотрение документа у народных депутатов есть 90 дней — они сделают это, когда будет готова кандидатура.

По мнению экспертов, перевыборы в Харькове могут назначить примерно на март-апрель 2021 года. Однако возможен вариант, что решение будут постоянно откладывать, и тогда перенос выборов затянется на годы. Что будет в таком случае с выборами, читайте в материале.

Биография Геннадия Кернеса

Геннадий Кернес родился в 1959 году в Харькове. В 2010 году политик впервые занял пост мэра Харькова, после этого был избран повторно в 2015 году. В 2014 году Геннадия Кернеса пытались убить во время пробежки, с тех пор он был прикован к инвалидной коляске.

Во время местных выборов 2020 горожане снова поддержали Кернеса и отдали ему более 60% голосов, несмотря на его пребывание в больнице. Последний раз его видели на публике еще в августе. Подробнее о биографии Геннадия Кернеса читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Геннадий Кернес