У Харкові сьогодні прощаються з мером міста Геннадієм Кернесом. 23 грудня оголошене у місті днем жалоби. О 7 ранку почалося відспівування покійника у Благовіщенському соборі.

Потрапити всередину могли лише близькі мера, тому харків’яни, які прийшли попрощатися з Кернесом, збиралися біля храму. Також трансляцію відспівування можна було подивитися онлайн.

З храму тіло Геннадія Кернеса доставили в Харківський національний театр опери та балету, де орієнтовно з 9.00 до 13.00 відбудеться прощання з мером.

Читайте: Кернес помер: все, що відомо про смерть мера Харкова

Після цього, приблизно о 13.30, тіло Геннадія Кернеса відвезуть на міське кладовище №2, де поховають на почесній алеї.

У центрі Харкова частково обмежать рух. Зокрема, рух до кладовища від Благовіщенського собору вулицею Сумською до 16.00 буде частково перекритий.

Смерть Кернеса

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня від ускладнень, викликаних коронавірусом. Тривалий час він перебував на лікуванні у німецькій клініці Шаріте, але лікарям не вдалося його врятувати.

Згідно з результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, Геннадій Кернес був обраний мером Харкова. Але тепер після його смерті містом керуватиме секретар міської ради Ігор Терехов.

Щоб обрати нового мера, міська рада повинна ухвалити рішення про взяття до відома факту про смерть Кернеса, через що його повноваження припинять достроково. Після цього Верховна Рада повинна призначити позачергові вибори.

Фото: Newsroom