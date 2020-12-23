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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

В Карпатах бригады охраняют деревья от елочных браконьеров

Лесная охрана Карпат предупреждает черных лесорубов об ответственности за незаконную вырубку елок.

Для того, чтобы не дать нарушителям нажиться накануне новогодних праздников, уже создали рейдовые бригады, которые регулярно обследуют территорию.

За вырубку деревьев браконьеров будут наказывать штрафами — от 510 до 1 020 грн для граждан, от 850 до 5 100 грн для должностных лиц за одно дерево (ст. 65 Кодекса Украины Об административных правонарушениях).

Читайте: Охота без правил: как работают браконьеры в Украине и кто их крышует

Во время рейда 21 декабря в Гостовецком лесничестве охрана уже обнаружила и наказала штрафом нарушителя.

Елка на Новый год

Накануне новогодних праздников украинцы традиционно выбирают праздничное дерево.

И хотя настоящая елка дарит незабываемый аромат праздника, лучше подумать о сохранении природы и купить искусственную.

Подробнее о преимуществах искусственных новогодних елок читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГП Гринявское лесное хозяйство

Фото: Pixabay

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