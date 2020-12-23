Лісова охорона Карпат попереджає чорних лісорубів про відповідальність за незаконну вирубку ялинок.

Для того, щоб не дати порушникам нажитися напередодні новорічних свят, вже створили рейдові бригади, які регулярно обстежують територію.

За вирубку дерев браконьєрів каратимуть штрафами – від 510 до 1 020 грн для громадян, від 850 до 5 100 грн для посадових осіб за одне дерево (ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

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Під час рейду 21 грудня у Гостівецькому лісництві охорона вже виявила і покарала штрафом порушника.

Ялинка на Новий рік

Напередодні новорічних свят українці традиційно обирають святкове дерево.

І хоча справжня ялинка дарує незабутній аромат свята, ліпше подумати про збереження природи і придбати штучну.

Детальніше про переваги штучних новорічних ялинок читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДП Гринявське лісове господарство