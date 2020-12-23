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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Отвлекает внимание: депутаты предлагают запретить рекламу на дорогах

В Украине могут запретить рекламные объявления на дорогах. Соответствующий законопроект №4534 21 декабря зарегистрировали в Верховной Раде.

Авторы документа предлагают запретить устанавливать рекламные конструкции на автомобильных дорогах, велосипедных и пешеходных дорожках, над автодорогами и у железнодорожных путей. По некоторым пунктам будут действовать ограничения на расстояние рекламных объявлений.

По мнению депутатов, такие изменения помогут уменьшить количество аварий на украинских дорогах.

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Чем будет заниматься Верховная Рада в январе

Во время первого месяца 2021 года Верховная Рада вернется к реформам, которые отложили в результате пандемии коронавируса. Речь идет в частности о реформе Службы безопасности Украины, так называемой налоговой амнистии и амнистии капитала.

Подробнее о планах парламента на январь 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

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