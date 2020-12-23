Відвертає увагу: депутати пропонують заборонити рекламу на дорогах

В Україні можуть заборонити рекламні оголошення на дорогах. Відповідний законопроект №4534 21 грудня зареєстрували у Верховній Раді.

Автори документу пропонують заборонити встановлювати рекламні конструкції на автомобільних дорогах, велосипедних та пішохідних доріжках, над автошляхами та біля залізничних колій. Щодо деяких пунктів діятимуть обмеження на відстань рекламних оголошень.

На думку депутатів, такі зміни допоможуть зменшити кількість аварій на українських дорогах.

Читайте: Політична реклама у соцмережах – хто з кандидатів у мери заплатив найбільше

Чим займатиметься Верховна Рада у січні

Під час першого місяця 2021 року Верховна Рада повернеться до реформ, які відклали внаслідок пандемії коронавірусу. Йдеться зокрема про реформу Служби безпеки України, так звану податкову амністію та амністію капіталу.

Детальніше про плани парламенту на січень 2021 читайте на Фактах ICTV.