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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

На Донбассе подорвался военнослужащий

На Донбассе из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.

— 24 декабря в районе населенного пункта Красногоровка результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил, — заявили в оперативно-тактической группировке Схід.

Сейчас украинского бойца госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

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Обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.

Ситуация в Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, применяя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы.

Вблизи Водяного враг открывал неприцельный огонь из автоматических и подствольных гранатометов.

Источник: оперативно-тактическая группировка Схід

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