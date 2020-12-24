На Донбассе из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.
— 24 декабря в районе населенного пункта Красногоровка результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил, — заявили в оперативно-тактической группировке Схід.
Сейчас украинского бойца госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.
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Обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.
Ситуация в Донбассе
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, применяя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы.
Вблизи Водяного враг открывал неприцельный огонь из автоматических и подствольных гранатометов.
Источник: оперативно-тактическая группировка Схід