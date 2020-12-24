За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, применяя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы.

Украинские военнослужащие огонь на провокации не открывали. Среди украинских военнослужащих потерь и ранений нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группы Восток на Приазовье вблизи Водяного враг открывал неприцельный огонь из автоматических и подствольных гранатометов.

Читайте: В Украину вернули военного, который 5 дней был в плену оккупантов

В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открыл огонь в сторону ВСУ с ручного противотанкового гранатомета.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

22 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов.

Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска снова использовали запрещено вооружение и применили артиллерийские системы 122-го калибра.