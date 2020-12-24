На Донбасі через підрив на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення український військовослужбовець.

– 24 грудня в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил, – заявили в оперативно-тактичному угрупованні Схід.

Нині українського бійця госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.

Читайте: Обстріляли 3 населені пункти: бойовики на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів

Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.

Ситуація на Донбасі

За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь по українських позиціях, застосовуючи стрілецьку зброю, кулемети і гранатомети.

Поблизу Водяного ворог відкривав неприцільний вогонь з автоматичних і підствольних гранатометів.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання Схід