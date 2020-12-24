Нормандський та мінський формати ще не вичерпані – Кулеба про ситуацію на Донбасі

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за допомогою нормандських та мінських домовленостей можна вплинути на ситуацію на Донбасі. На думку міністра, такі формати ще не до кінця вичерпані.

Крім того, він підкреслив, що Рада національної безпеки та оборони має п’ять варіантів щодо вирішення конфлікту на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

– Наш представник у групі радників лідерів Андрій Єрмак робить титанічну роботу. У ТКГ (Тристоронній контактній групі, – Ред.) ситуація деструктивна та нагадує ходіння колом. Однак всі професійні люди розуміють, що іншого виходу нема.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що питання повернення Донбасу та Криму є пріоритетним для України. На зустрічі з дипломатами він попросив їх залучати міжнародних партнерів до відновлення окупованих територій.