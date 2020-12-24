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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Окупанти на Донбасі відкривали вогонь у трьох районах

За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь по українських позиціях, застосовуючи стрілецьку зброю, кулемети і гранатомети.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації не відкривали. Серед українських військовослужбовців втрат і поранень немає.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід на Приазов’ї поблизу Водяного ворог відкривав неприцільний вогонь з автоматичних і підствольних гранатометів.

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У напрямку українських позицій неподалік Талаківки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки противник відкрив вогонь у бік ЗСУ з ручного протитанкового гранатомета.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

За 22 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.

Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували артилерійські системи 122-го калібру.

Джерело: Штаб ООС

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