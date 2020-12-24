Укрпочта будет доставлять пенсии по тарифу 2020 года еще два месяца

В течение января-февраля 2021 Укрпочта продолжит доставку пенсий по тарифу текущего года, однако переговоры по новому тарифу для почтового оператора продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе Укрпочты, соответствующее предложение принял Пенсионный фонд Украины.

— Благодаря такому шагу пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику, — говорится в заявлении.

Между тем Минфин, Минсоцполитики и Пенсионный фонд Украины продолжат диалог и разработку нового тарифа, который поможет избежать признания Укрпочты убыточным предприятием.

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Представители почтового оператора заверили, что на фоне пандемии коронавируса, особенно в отдаленных населенных пунктах, Укрпочта остается едва ли не единственным центром, с помощью которого пенсионеры могут получить свои выплаты.

Сейчас пакет предложений от Укрпочты поступили на рассмотрение в министерства.

Укрпочта может прекратить доставку пенсий

О том, что Укрпочта может прекратить доставку пенсий, стало известно 23 декабря.

Гендиректор Игорь Смелянский заявил, что доставка пенсий будет прекращена, если государство не начнет платить за нее.

Если Кабмин не урегулирует эту проблему, почтовый оператор Укрпочта может быть признан убыточным.