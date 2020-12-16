В бюджет-2021 заложен рост минимальной пенсии. Некоторые пенсионеры в будущем году также получат дополнительные выплаты и индексации.

Несмотря на то, что расходы на Пенсионный фонд уменьшили на 8,5 млрд грн, в правительстве уверяют, что пенсии будут выплачены вовремя и в полном объеме.

Как будет расти минимальная пенсия в 2021 году

С 1 января 2021 года выплата составит 2 400 грн;

с 1 декабря – 2 600 грн.

Повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Когда и сколько доплатят пенсионерам

С июля 2021 года пенсионеры, которым более 75 лет, будут получать доплату к основной пенсии — по 400 грн. Кроме того, такие граждане будут получать не менее 2 500 грн, даже если стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

людям, которым исполнилось 80 лет – по 500 грн. А минимальная пенсия для них составит 2 600 грн.

Также размер пенсий в 2021 году вырастет после переиндексации на 11% с 1 марта.

А в апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

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Пенсии вырастут благодаря росту минимальной зарплаты

Выплаты пенсионерам вырастут благодаря повышению минимальной зарплаты в 2021 году.

Минимальная зарплата в месячном размере в 2021 году: