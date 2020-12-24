Укрпошта доставлятиме пенсії за тарифом 2020 року ще два місяці

Протягом січня-лютого 2021 року Укрпошта продовжить доставку пенсій за тарифом поточного року, однак перемовини щодо нового тарифу для поштового оператора тривають.

Як повідомили у прес-службі Укрпошти, відповідну пропозицію прийняв Пенсійний фонд України.

– Завдяки такому кроку пенсіонерам протягом двох перших місяців 2021 року буде виплачено і доставлені пенсії за звичайним графіком, – йдеться у заяві.

Тим часом Мінфін, Мінсоцполітики та Пенсійний фонд України продовжать діалог та розробку нового тарифу, який допоможе уникнути визнання Укрпошти збитковим підприємством.

Читайте: Який розмір пенсії в Україні закладено в бюджет-2021

Представники поштового оператора запевнили, що на тлі пандемії коронавірусу, особливо у віддалених населених пунктах, Укрпошта залишається чи не єдиним центром, за допомогою якого пенсіонери можуть отримати свої виплати.

Наразі пакет пропозицій від Укрпошти надійшли на розгляд до міністерств.

Укрпошта може припинити доставку пенсій

Про те, що Укрпошта може припинити доставку пенсій, стало відомо 23 грудня.

Гендиректор Ігор Смілянський заявив, що доставку пенсій буде припинено, якщо держава не почне сплачувати за неї.

Якщо Кабмін не врегулює цю проблему, поштового оператора Укрпошта можуть визнати збитковим.