Это не благотворительный фонд: Укрпочта может прекратить доставку пенсий с 1 января

Начиная с 1 января 2021 Укрпочта может остановить доставку пенсий.

Об этом на своем Facebook написал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Все услуги, касающиеся доставки пенсий, будут прекращены, если государство не начнет их оплачивать.

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— После пересмотра минимальной зарплаты только в части единого социального взноса Укрпочта заплатит на 500 млн грн больше, чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому если вопрос не будет решен положительно, Укрпочта будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января. Укрпочта не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии, — написал Смелянский.

Генеральный директор Укрпочты выразил надежду на принятие правильного решения в Кабмине, что обеспечит своевременное получение пенсий и достойную оплату труда для почтальонов, которые продолжают работать во время карантина, ежедневно подвергая себя опасности заражения коронавирусом.

К слову, если вопрос с оплатой государством доставки пенсий не будет решена, то сотрудничество Укрпочты с ЕИБ и ЕБРР в части привлечения 100 млн евро будет аннулирован, ведь почтовый оператор станет убыточным.

Как сообщалось, в 2019 году Смелянский уже обращался в Кабинет министров с требованием повысить тариф на услугу по доставке пенсий, также заявляя, что Укрпочта прекратит эту услугу предоставлять.

Тогда Укрпочта получила от государства 500 млн грн на компенсацию расходов по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению.