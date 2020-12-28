Экономический рост Украины — единственной предпосылки преодоления кризисных явлений – возможен в случае восстановления среднего класса. А его должны сформировать представители самых распространенных профессий: педагоги, военные, врачи, предприниматели и фермеры.

Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

В то же время он считает, что начатый действующим правительством марафон или спринт заимствований в госбюджет, в частности бюджета-2021, не способствует восстановлению экономики, а только усиливает негативные тенденции.

Он отметил, что результаты социологических исследований доказывают: дела в стране идут в неправильном направлении. По его мнению, с осени прошлого года государство стремительно приближается к экономическому дну — доходы падают, безработица растет, а люди так и не получили адекватной поддержки. Украина живет в хаосе, умноженному на некомпетентность и непрофессионализм власти.

— Одно из самых больших разочарований — украинский парламент и правительство. Все то, что нужно принимать позавчера, власть принимает послезавтра. И этот лаг времени для людей — невыносим. У правительства нет лидерства, нет стратегии. Оно превратилось в центр решений, которые только углубляют кризис.

Возьмем бюджет-2021…Заимствований — более 700 млрд грн. Мое правительство в свое время уменьшало долг и отходило от политики постоянных заимствований. А сейчас видим марафон или спринт — кто больше заимствует денег в бюджет, – сказал Гройсман.

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Он отметил, что изменить ситуацию может акцент на росте среднего класса, который сегодня нуждается в поддержке, а завтра станет основой экономического роста. Это очевидно для правительств развитых стран, и это должно быть очевидным для украинского правительства. И у действующей власти были и даже сейчас есть финансовые возможности поддержать людей, отметил экс-премьер.

По его словам, с марта предлагаются конкретные шаги, которые нужны — от прямых дотаций до внедрения налоговых отсрочек, но украинцам до сих пор предлагают идти в банки и брать кредиты под проценты — это недопустимо в кризис.

— Сейчас я говорю о необходимости создания основ для укрепления среднего класса. Кто для меня средний класс? Военный врач, педагог, фермер, предприниматель — это устойчивая основа нашего государства. Это должно быть фундаментально поддержано, — подчеркнул Гройсман.

Прогноз роста экономики на 2021

Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году почти на 5%.

По его словам, для этого есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага страны.