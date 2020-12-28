Економічне зростання України – єдиної передумови подолання кризових явищ – можливе у разі відновлення середнього класу. А його мають сформувати представники найпоширеніших професій: освітяни, військові, лікарі, підприємці та фермери.

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

Водночас він вважає, що започаткований чинним урядом марафон чи спринт запозичень до держбюджету, зокрема бюджету-2021, не сприяє відновленню економіки, а лише посилює негативні тенденції.

Він наголосив, що результати соціологічних досліджень доводять: справи в країні йдуть в неправильному напрямку. На його думку, с осені минулого року держава стрімко наближається до економічного дна – доходи падають, безробіття зростає, а люди так і не отримали адекватної підтримки. Україна живе в хаосі, помноженому на некомпетентність та непрофесійність влади.

– Одне з найбільших розчарувань – український парламент та уряд. Все те, що треба ухвалювати позавчора, влада ухвалює післязавтра. І цей лаг часу для людей – нестерпний. В уряду немає лідерства, немає стратегії. Він перетворився на центр рішень, які тільки поглиблюють кризу.

Візьмемо бюджет-2021…Запозичень – понад 700 млрд грн! Мій уряд свого часу зменшував борг і відходив від політики постійних запозичень. А зараз бачимо марафон чи спринт – хто більше запозичить грошей в бюджет, – сказав Гройсман.

Він наголосив, що змінити ситуацію може акцент на зростанні середнього класу, який сьогодні потребує підтримки, а завтра стане основою економічного росту. Це очевидно для урядів розвинутих країн, і це має бути очевидним для українського уряду. І у чинної влади були і навіть зараз є фінансові можливості підтримати людей, зазначив екс-прем’єр.

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За його словами, з березня пропонуються конкретні кроки, які потрібні – від прямих дотацій до запровадження податкових відстрочок, але українцям і досі пропонують йти в банки і брати кредити під відсотки – це неприпустима річ у кризу.

– Зараз я кажу про необхідність створення основ для зміцнення середнього класу. Хто для мене середній клас? Військовий, лікар, освітянин, фермер, підприємець – це стійка основа нашої держави. Це має бути фундаментально підтримано, – підкреслив Гройсман.

Прогноз зростання економіки на 2021

Чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує зростання економіки України у 2021 році на майже 5%.

За його словами, для цього є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага країни.